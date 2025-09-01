石井章氏公設秘書給与を不正受給した疑いで東京地検特捜部の家宅捜索を受けた石井章参院議員＝比例代表＝は1日、辞職願を関口昌一参院議長宛てに提出し、許可された。所属していた日本維新の会は8月29日付で、石井氏を除名処分としている。東京地検特捜部は8月27日、詐欺容疑で東京・永田町の議員会館事務所や茨城県取手市の地元事務所を家宅捜索した。石井氏は同29日に「議員の職を辞し、捜査に全面的に協力させていただくべ