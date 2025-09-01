ＢＴＳ・ジョングクが１日にライブ配信を行い、８月３０日に自宅駐車場へ無断侵入した４０代の中国人女性が捕まった件について言及した。該当の中国人女性は３０日の午後１１時２０分ごろ、ジョングクの自宅へ入って行く車を追いかけて駐車場に侵入し、地下駐車場で現行犯逮捕されたと現地メディアで報じられた。ジョングクは、この当時を振り返り「防犯カメラで状況をずっと見ていた」「駐車場から（中国人女性の）物音がし