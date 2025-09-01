１日午後１時３５分頃、東京都世田谷区野沢の路上で、「女性が血まみれで倒れている」と目撃者の男性から１１０番があった。警視庁世田谷署によると、４０歳代の女性が首を切られ、意識不明の状態で救急搬送されたが、間もなく死亡が確認された。現場から逃走したとみられる男が、東京・羽田空港で確保されたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は男から殺人容疑で事情を聞いており、容疑が固まり次第、逮捕する方針。