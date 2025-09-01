「参加賞Tシャツ」画像提供：おかやまマラソン実行委員会 2025年11月の「おかやまマラソン」で、参加賞としてランナーに配られるTシャツのデザインなどが公表されました。 実行委員会によりますと、Tシャツはコースマップと文字をリンクさせて、大会の一体感を表現。アクセントとして、桃太郎など岡山をモチーフにしたイラストを散りばめています。 フルマラソンの完走したランナーに渡さ