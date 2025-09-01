韓国国防省は9月1日、朝鮮との軍事的緊張を緩和するための措置の一環として、朝鮮向けラジオ放送「自由の声」の制作と放送を同日付で全面的に停止したと発表しました。韓国軍が2010年に朝鮮による韓国海軍哨戒艦「天安」の撃沈事件が起きたのを機に同放送を再開して以来、停止したのは今回が初めてです。（提供/CRI）