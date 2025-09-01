週明け１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１７．６０ポイント（０．４６％）高の３８７５．５３ポイントと３日続伸した。前週末の好地合いを継ぐ流れ。中国景気の鈍化が懸念される中、当局は足もとで、景気刺激や産業支援の動きを強めている。国内ハイテク産業の躍進期待も追い風となった。外電は８月２９日、業界関係者などの話として、「香港に上場する阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ・グループ・