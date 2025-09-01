【モデルプレス＝2025/09/01】人気インフルエンサー・金子みゆが8月31日、自身のInstagramを更新。夏の終わりにプールで過ごす水着姿を公開した。【写真】金子みゆ、水着姿でプールに浮かぶ夏ショット◆金子みゆ、プールでの水着姿を披露金子は「長崎のどこでしょうかっ 楽しいロケだったな おたのしみ」とコメントし、ブラックの水着をまとって、透明度の高いプールで浮き輪を使って楽しむ姿を披露した。この投稿に、ファンからは