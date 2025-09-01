ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が得意の9月に加速し、チームを2年連続のリーグ優勝に導く。2019年からの6年間、9月は通算313打数95安打で打率3割4厘をマーク。23年は打率3割6分、24年は打率3割3分3厘と、特にここ2年間はハイアベレージを残しており、「そうなんです。得意な9月です」と本人も自覚するほど、9月とは相性が良い。今季はここまで打率2割9分7厘を残し、リーグ4位。リーグトップの楽天・村林一輝は打率3割3