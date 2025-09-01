新潟県では、２日夜遅くから３日昼前にかけて大雨に注意が必要です。低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。また、２日夕方から３日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。新潟地方気象台によりますと、県内では前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気と上空の気圧の谷の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる