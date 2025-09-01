Rain Treeが、3rdデジタルシングルを2025年内にリリースする。 （関連：【画像あり】『Rain Tree ファンクラブイベント#8』より浴衣姿で登場したRain Tree） 本情報は、8月31日にP.O.南青山ホールにて行われた『Rain Tree ファンクラブイベント#8』にて、リーダーの新野楓果からサプライズ発表されたもの。本イベントでは、メンバー15名（※加藤柊、黒沢禾恋は活動休止中のため不参加）が浴