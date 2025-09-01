市川染五郎が主演し、當真あみが共演する舞台『ハムレット』より、第2弾キャストとして、石黒賢、柚香光、梶原善、石川凌雅、横山賀三の出演が発表された。【写真】市川染五郎、當真あみ共演！舞台『ハムレット』チラシビジュアルシェイクスピアの4大悲劇の1つ『ハムレット』は、人間の苦悩を深く描いた傑作として長きにわたり愛されてきた。葛藤、狂気、そして裏切りが複雑に絡み合い、観る者の心に深く突き刺さる普遍的な