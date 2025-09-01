【資料】ガスコンロの火と照明器具 大手電力１０社と大手都市ガス４社が発表した９月使用分の標準家庭向けの料金は、１４社全てで８月より値上がりします。価格を抑える政府の補助金の縮小を反映したもので、値上がり幅は電気が２６円から１６８円、都市ガスが１７円から２５円です。 電気料金が最も高いのは北海道電力で、平均的な世帯が８８６８円と８月と比べ１６８円上昇します。次いで沖縄電力の８４７７円、東京電力