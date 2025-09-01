XG 「a-nation 2025」が、8月30日・31日に東京・味の素スタジアムで開催された。ヘッドライナーにXGを迎えた8月30日の模様を綴ったオフィシャルレポートをお届けする。【写真】「a-nation 2025」8月30日出演アーティストによるパフォーマンスの模様■OPENING ACT：PG小中学生の14名で構成されたヴォーカル＆ダンスカンパニー・PGがオープニングアクトで登場。昨年「夏休みの自由研究をバズらせたい小中学生集団」と