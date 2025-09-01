モデルの長谷川理恵（51）が1日、自身のインスタグラムを更新。美しい腹筋が際立つトレーニングウェア姿を公開した。【写真】「かっこよすぎます」引き締まった“美腹筋”を披露した長谷川理恵長谷川は「今日で断酒10日目正直全く飲みたくないです笑味覚が変わり濃い味や洋食系が苦手に…」とコメントし、断酒していることを告白。ストイックな食事制限を明かしている。続けて「この年齢であまり痩せてるのもよくないの