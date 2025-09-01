８月３１日にクマによる食害が見つかった北海道知内町で９月１日、すぐ近くにあるビニールハウスのブドウが食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害が見つかったのは知内町元町のビニールハウスです。１日朝、パトロールをしていた役場の職員が、ビニールが破られハウス内のブドウが食い荒らされているのを見つけました。３１日には隣のビニールハウスで、ブドウが食い荒らされる被害