「ムッシャン」のショー＝1日午後、東京都渋谷区国内外のデザイナーが新作を披露する2026年春夏シーズンの東京コレクション（楽天ファッション・ウィーク東京）が1日、東京都内で開幕した。日本を代表する帽子デザイナーだった故平田暁夫さんの生誕100年を記念するショーなど、6日までの会期中、各ブランドが独創的な服飾表現を見せる。主催する日本ファッション・ウィーク推進機構の前身団体が運営を担ってから20周年だが、ブ