心臓・機械かん流保存と単純冷却保存岡山大や国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）のチームが、臓器移植に使う心臓に特殊な液体を循環させ保存する「機械かん流保存」の装置の開発を始めることが1日、分かった。既存の方法よりも長い時間、心臓の機能を保つことができ、摘出から移植までの時間を延ばせる。2028年度の臨床試験（治験）開始を目指しており、実用化すれば国内初となる。国内では、提供者（ドナー）がいても