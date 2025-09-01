1日午後3時30分ごろ、鹿児島県十島村のトカラ列島・悪石島で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.2と推定される。津波の心配はない。村によると、地震によるけが人や建物の被害は確認されていない。鹿児島地方気象台などによると、トカラ列島近海では6月下旬から群発地震が起きていた。十島村で震度4以上が観測されるのは、7月16日以来