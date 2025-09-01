県内のほとんどの小中学校で始業式がありました。残暑が厳しい中、鹿児島市の鴨池小学校では熱中症対策のためオンラインで行われました。 「おはようございます」 鹿児島市の鴨池小学校では1日あさ、両手いっぱいに宿題や自由研究などの荷物を持った児童が元気に登校しました。 始業式は、熱中症対策のため体育館ではなく、校長室と冷房の効いた各教室をオンラインで結んで行われました。 この中で久木田昌之校長は「友達と力