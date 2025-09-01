1日午後4時35分、北海道と気象台は、利尻町、利尻富士町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・利尻町・利尻富士町