IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第15回 公認ITAMコンサルタント(CITAM)研修を2025年10月22日〜24日(3日間)の日程でプレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪にて開催します。 SAMAC第15回 公認ITAMコンサルタント(CITAM)研修 ■開催日2025年10月22日(水曜日)〜24日(金曜日)(3日間)■研修時間1日目 9:30 から 18:002日目 9:30 から 18:003日目 9:30 から 18:00＊試験は最終研修日の当日、会場で受験いただきますの