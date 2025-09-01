俳優・タレントの杉浦太陽さんが、自身のインスタグラムを更新。育児休暇の終了と、家族への想いを綴りました。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】育休を終えて「かけがえのない時間を過ごせた」今日から仕事復帰「家庭も仕事も両立して、毎日を楽しんでいきたい」杉浦さんは「育休を終えて、明日から仕事に復帰します」と記すと、8月に誕生したばかりの次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを投稿。続けて、「かけがえの