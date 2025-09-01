「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）番付発表が１日に行われ、日翔志（２８）が新入幕を果たし、埼玉・草加市の追手風部屋で会見した。２３年九州場所で新十両も１場所で幕下に陥落。今年春場所で十両に復帰以降は３場所連続で勝ち越し。名古屋場所は東十両６枚目で１０勝を挙げた。「入門してからいろいろあった。幕内に上がれると思っていなかったので感慨深い。辞めようと思ったことは多々ありました」と語った。