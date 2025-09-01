乳製品宅配の顧客だった80代の女性のキャッシュカードを使って、ATMで合わせて600万円を引き出し盗んだとして、佐賀県基山町の35歳の男が再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、佐賀県基山町の無職、松田直樹容疑者（35）です。警察によりますと、松田容疑者は去年5月から去年8月にかけて、不正に入手したキャッシュカードを使って商業施設のATMで7度にわたり合わせて600万円を引き出し盗んだ疑いです。松