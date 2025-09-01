ＮＹ金時間外取引一時３５５７．１０ドルまで買われる４月２２日以来高値水準 東京時間16:23現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3543.10（+27.00+0.77%）