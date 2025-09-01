メインシナリオ…このところはレンジ相場でもみ合いの動きを見せている。21日線にはサポートされており、堅調な推移が見込まれる。その場合は、8月22日の高値199.54が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、200円の節目、8月13日の高値200.28、ボリンジャーバンド＋３σの202.02などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の上限の198.19、8月20日の安値197.87、雲の下限の