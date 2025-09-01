メインシナリオ…8月20日の安値105.95円から切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。きょう、8月13日以来の高値水準となる107.24円まで一時上昇しており、一目均衡表の雲の上限の107.38円を上抜き、基準線の107.45円も上抜けば、8月12日の高値107.76円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、8月1日の高値108.96円が上値の目標になる。 サブシナリオ…一方、一目均衡表の転換線の106.59円を下抜けば、7月7