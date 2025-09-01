8月31日、東急ドレッセとどろきアリーナで、Bリーグ2025－26プレシーズンゲームが行われ、B1に所属する川崎ブレイブサンダースと三遠ネオフェニックスが対戦した。 昨シーズンに同じ中地区で地区優勝を果たした三遠と最下位に甘んじた川崎の一戦。三遠は序盤から大浦颯太のディープスリーが炸裂し、鮮やかなパス回しからデイビッド・ヌワバがコーナース