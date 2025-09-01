GANG PARADEが、メジャー8枚目のシングルを12月17日にリリースする。 （関連：GANG PARADEは今が最高――最新アルバム『GANG RISE』完全再現ライブ遊び場へ捧げる最大級の愛と覚悟） 同シングルは、アニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマである最新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」を含む全3曲入りの予定。また、初回生産限定盤には8月21日に開催されたバンドスタイルワン