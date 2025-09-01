ＭＩＴホールディングスがこの日の取引終了後、２５年１１月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年１１月３０日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード５０００円分を進呈する。 出所：MINKABU PRESS