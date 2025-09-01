サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が最近イシューになった代表チームの主将交代の件に関連し、いくつかの可能性に言及したものにすぎないとして保留の態度を維持した。洪監督は米国・メキシコ代表との評価試合のために1日、仁川（インチョン）国際空港で米国に向けて出国する前、取材陣に対し「主将に関連して（前の記者会見で）私が言及したのは、今後のチームや選手に変化がある『可能性』について話したものだ。