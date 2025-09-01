米国国防大学（NDU）が中国空軍の現代化実態を分析した報告書を発表した。中国空軍は2007年に航空機2700機、兵力40万人だったが、2025年には航空機2284機、兵力40万人だった。航空機の数は減ったが、旧型戦闘機が大挙退役した穴を第4世代、第4．5世代、そして第5世代戦闘機が埋めた。空中給油機や早期警戒機など支援機も能力が大きく発展したと評価した。＜1＞古い戦闘機を捨てて最新戦闘機を配備した中国空軍米国防大が「中国空軍