エプソン販売株式会社は、インクジェットプリントを対象としたフォトコンテスト「エプソンフォトグランプリ2025」の作品募集を9月1日（月）に開始した。 同コンテストは2006年に始まり、これまでに累計約29万点の応募実績を持つ。写真そのものの表現力に加え、撮影からプリントまでの総合的な完成度を評価する点が特徴。来年でコンテスト開催20年目を迎えるにあたり、新部門と特別賞を設けた。 新設の「ハガキで応募部門」