自民党は2日にも参議院選挙の総括をまとめ、総裁選前倒しの是非を問う手続きに入る見通しで、党内の攻防が激しくなりそうです。赤沢経済再生相：総裁選の前倒しを求めるという行動はしません。連続性のある形で今の仕事を続けて、きちんと結果を出したいと思っているので、私自身にとっては必要性は感じないっていうことですね。赤沢経済再生担当相はFNNのインタビューで、総裁選前倒しを求めない考えを示しました。石破内閣では、