2日も厳しい残暑となり、熱中症対策が必要です。薩摩・大隅・種子屋久・奄美の各地方では、晴れ間が出るものの、午後からは不安定な天気となり、にわか雨や雷雨の可能性があります。9月1日は防災の日。関東大震災を教訓に制定されました。水や食料の備蓄は最低3日、理想は1週間。普段の食品を多めに買って消費・補充する「ローリングストック法」で、無理なく備蓄を始められます。（詳しくは動画をご覧ください）