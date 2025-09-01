1日午前、東広島市の県道で、道路を横断していた90歳の女性がワゴン車にはねられ死亡しました。事故があったのは、東広島市安芸津町風早の県道353号です。警察によると、午前6時ごろ、西に向かって走っていたワゴン車が道路を歩いて渡っていた高齢女性をはねました。はねられたのは近くに住む無職の信田忠子さん・90歳で頭などを強く打ち、病院に運ばれましたが、約2時間半後に死亡が確認されました。ワゴン車に乗っていた3人は仕