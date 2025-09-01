「防災の日」の1日、東京・丸の内のオフィス街で大規模な防災訓練が行われました。東京・丸の内の解体中のビルを利用して行われた防災訓練。「震度7の大地震で損壊したビルの中に大勢の負傷者が取り残されている」という想定です。警察犬やドローンでけが人を捜索し、開かなくなったドアをエンジンカッターで破壊して、中に閉じ込められた人を救助する訓練が行われました。丸の内にはオフィスや多くの飲食店などがあり、35万人が働