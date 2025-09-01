中野(左)に同点2点タイムリーを浴びた巨人・中川皓太(C)産経新聞社巨人は8月31日の阪神戦（甲子園）に4-5で競り負けた。2024年7月から7連敗中だった阪神先発の才木浩人を攻略し、一度は逆転に成功したが、直後にマウンドに上がった巨人3番手・中川皓太が誤算だった。【動画】諦めない勝利 2025年8月31日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼その中川は3-1の7回裏から登場。今季すでに4年ぶりの50登板以上を果たしている信頼度十分の