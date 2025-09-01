練習を公開し、ミット打ちをするムロジョン・アフマダリエフ＝大橋ジムボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）の防衛戦（14日・IGアリーナ）で闘う、世界ボクシング協会（WBA）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が1日、横浜市の大橋ジムで取材に応じ「調子はいい。自分の150％を懸けて闘う。それぐらいのビッグマッチだ」と覚悟を口にした。練習は短時間のシャドー