ポルトガルでのF1開催に同国首相も乗り気だ(C)Getty Imagesポルトガル政府が早ければ2027年にF1ポルトガルGPを復活開催したい意向を示した。同国のモンテネグロ首相がアルガルベサーキットでの開催を目指していると明かし、「2027年にF1をアルガルべでの復活開催を正式承認する準備はすべて整っているといえる」と話した。ポルトガルでの最後のF1は2021年で、新