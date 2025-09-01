「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（９月１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦する、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市で公開練習を行った。シャドー、ミット打ちと軽めの披露だったが、筋肉隆々の上半身から迫力満点の強打を連発。「この試合に１５０％懸けている。私のキャ