BTSが来年3月にカムバックするという報道を受け、所属事務所がコメントを発表した。【写真】Vと大谷、日韓スーパースターがハグ所属事務所HYBEは9月1日、「具体的なカムバック時期は未定です。確定次第、公式にお伝えします」とコメントした。同日、韓国メディア『スターニュース』が「BTSは来年春のカムバックを目標にアルバム制作を進めており、3月のカムバックが有力」として、アメリカで新曲のミュージックビデオを撮影する予