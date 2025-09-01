タクシー配車アプリ大手「ＧＯ」は１日、東京都渋谷区で相乗りタクシー「ＧＯシャトル」の運行を始めた。専用アプリで、事前に設定されている約７００地点から乗車地と降車地、乗車日時を選んで予約する仕組みで、乗車人数に関わらず通常のタクシーより４〜５割程度安い料金で利用できる。渋谷区の実証実験として来年３月末まで実施する。区内の広範囲で運行するが、笹塚駅や代々木上原駅などがある区北西地域が中心になるとし