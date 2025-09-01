ロシアがウクライナ侵攻に使用する軍事ドローンを、海外から不正に呼び寄せた女性たちに作らせている疑惑が浮上し、波紋が広がっています。ロシア軍は連日、ウクライナ各地に大量のドローンによる攻撃を仕掛けていて、軍事用ドローンの需要が高まる一方、労働力の不足が指摘されています。こうした中、18歳から22歳の女性にロシアへの渡航をうながす虚偽広告が複数のインフルエンサーを通じて広がっているとして、南アフリカ政府は