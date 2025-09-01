国民民主党の玉木代表は１日、東京都内で講演し、今回の参院選について、「自民党的なもの、旧民主党的なものが否定され、国民が新しい選択を求めた選挙だった」とした上で、国民民主党について「新旧で言うと、ギリギリ新しい方に入れてもらえた」と述べた。また、次の衆院選では、予算を伴う法案を単独で提出できる５１議席の獲得を目標とする考えを強調した。「野党第１党を目指さないのか」という質問には、「できもしないこと