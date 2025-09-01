2023年、セクシー女優に復帰したことが大きな話題になった小那海あや（おなみ あや）さん（28歳）。もともとは、2016年12月に「佐々波綾（さざなみ あや）」としてデビューし、一気に人気女優の地位を確立した彼女ですが、2018年にSNSで突如「現役引退」を発表。多くのファンが驚き悲しみました。今回は、改めて小那海あやさんに2018年の引退理由や引退期間中の話、再びセクシー女優としてデビューするに至った経緯を聞きました。