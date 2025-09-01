―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、その経験をもとに、読者の悩みに答える！◆社内の嫌な先輩を抹殺したいです★相談者★サウナが癒やし（ペンネーム）会社員34歳男性中小企業の営業職で働く素人童貞です。大して仕事をしていないのに偉そうに振る舞う2つ上の先輩（男）を会社から抹殺したいです。その男は日中は外回りと言いつつ、マッチングア