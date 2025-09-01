バティックエアー・マレーシアは、大阪/関西〜クアラルンプール線を12月15日に開設する。従来の台北/桃園経由から直行便へ変更する。月・水・金曜の週3往復を運航する。機材はビジネスクラス12席とエコノミークラス365席の系377席を配置した、エアバスA330-300型機を使用する。所要時間は大阪/関西発が7時間10分、クアラルンプール発が同路線はこの他に、エアアジアXが週17往復、マレーシア航空が1日1往復を運航している。■ダイヤ