【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で演説し、公平と正義の堅持を呼びかけた。習氏は、第2次世界大戦の正しい歴史観を広め、冷戦思考や陣営対抗、いじめ行為に反対しなければならないとし、国連を中心とする国際体制を守り、世界貿易機関（WTO）を核心とする多国間貿易体制を支持するよう求めた。