ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチ（１４日・名古屋ＩＧアリーナ）で、統一王者の井上尚弥（大橋）に挑む世界ボクシング協会（ＷＢＡ）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が１日、横浜市内のジムで練習を公開した。シャドーボクシングとミット打ちを披露。ミット打ちではサウスポースタイルから重そうな右フック、ワンツー、アッパーなどを打ち込み、順調な調整ぶりを感じさせ